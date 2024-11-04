شكرا لقرائتكم خبر عن جريشة: التحكيم المصرى يحتاج تغييرا بالكامل.. واختيار محمد عادل لمباراة الزمالك خطأ والان مع تفاصيل الخبر

أكد جهاد جريشة الحكم الدولى المعتزل أن التحكيم المصرى يحتاج إلى تغيير بالكامل فى المنظومة، وهذا رأى شخصى.

وقال جريشة، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون سبورت الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، إنه لا بد أن نواجه أنفسنا بالحقيقة أن المشكلة وجود نفس العناصر وفعلا "محتاج ييجى على المحارة" وهذه ليست إساءة لأحد لأن التحكيم المصرى عصب الكرة المصرية ويحتاج إلى تطوير.

واختتم جريشة: إن تعيين محمد عادل لمباراة الزمالك والبنك الأهلى غير موفق واختيار خطأ؛ لأنه يمر بظروف وضغوطات فى الفترة الأخيرة، ومشاكل التحكيم لن تحل إلا لو اعترفنا بها.