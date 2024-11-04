شكرا لقرائتكم خبر عن المعد النفسى السابق للأهلى: كهربا يتعرض لضغط نفسى بعد أزمة الغرامة المالية والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد فكرى الطبيب النفسي السابق للنادي الأهلي، أن هناك لاعبين كثيرين فى عدة أندية بحاجة إلى جلسات وإعداد نفسى، لأن الحديث معهم يحدد موقفهم من التعرض للضغط.

وقال فكرى، فى تصريحات لبرنامج ملعب أون على قناة أون تايم سبورت، إنه على سبيل المثال محمود كهربا لاعب الأهلي يقع تحت ضغط نفسى بعد الأزمة الأخيرة والغرامة التي تم توقيعها عليه ويحتاج إلى إعداد نفسى، وهذا مجرد رأى شخصي.

وأضاف فكرى أن الجلوس مع اللاعب سيحدد تعرضه للضغط أم لا، أي أن الجلوس مع كهربا والحديث معه سيحدد تعرضه للضغط من عدمه.

وأشار المعد النفسي السابق للأهلي إلى أن أحد اللاعبين بالفريق كان لاعبا جيدا جدا من 10 سنوات، ولكنه صمم وتمسك بالاحتراف بالخارج وعندما احترف لم يقدم المطلوب وعاد مرة أخرى إلى النادي.