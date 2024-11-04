شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح: الأندية التى تطالب بخبراء أجانب دمرت التحكيم المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قال عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الأسبق إن التصريح الذى خرج به جهاد جريشة مهاجما الحكام والتحكيم تصريح غير موفق.

وأضاف عبد الفتاح فى تصريح لقناة اون تايم سبورت، أن من يتحدث عن الحكام لابد أن يتكلم بمنطقية، وأن الأندية التى تطالب بخبراء أجانب دمرت التحكيم المصرى فى الوقت الذى نريد فيه دعم التحكيم _ حسبما ذكر_.

وانتقد جهاد جريشة التحكيم ولجنة الحكام، في تصريحات صباح اليوم، حيث أكد أن اللجنة تحتاج إلى تشكيل جديد خلال الفترة المقبلة، إلى جانب انتقاده المستويات التي ظهر بها التحكيم خلال الموسم الحالي.

وأضاف عبدالفتاح أن الحكام ما زالوا لم يصلوا إلى الفورمة العالية، لأننا مازلنا فى البداية، فهل نسينا التحكيم المصرى الرائع فى نهائي السوبر.