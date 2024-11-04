شكرا لقرائتكم خبر عن عادل طعيمة: مستوى رمضان صبحى تراجع بعد الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عادل طعيمة نجم النادي الأهلي السابق، عن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عادل طعيمة، في تصريحات تليفزيونية: "شعار الأسبوع الأول من الدوري المصري الممتاز عنوانه الحذر الشديد".

وأضاف: "مستوى رمضان صبحي تراجع كثيرًا بعد الرحيل عن صفوف النادي الأهلي والانضمام إلى صفوف فريق بيراميدز بعدها".

وتابع: "محمود صابر لاعب كبير لم يحصل على حقه، بعد التألق مع منتخب مصر الأولمبي".

واستطرد: "الموسم الاستثنائي صعب على جميع فرق الدوري المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "الزمالك بدأ مباراة البنك الأهلي برغبة الفوز، وتأثر بغياب دونجا عن الفريق في المواجهة".