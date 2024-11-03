شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة سامح تحقق ذهبية كأس العالم لكرة السرعة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 10:09 م

حققت حبيبة سامح لاعبة منتخب السرعة الميدالية الذهبية ببطولة كأس العالم لكرة السرعة التي استضافتها مصر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 31 أكتوبر الماضى حتى 1 نوفمبر الجاري.

وتوج المنتخب الوطنى لكرة السرعة بطلا لكأس العالم كبار وناشئين فى البطولة التي استضافتها مصر بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 31 أكتوبر الماضى حتى 1 نوفمبر الجاري.

وجاء ترتيب الدول المشاركة فى كأس العالم لكرة السرعة مصر فى المركز الأول بالعلامة الكاملة، وبولندا فى المركز الثانى، وتونس فى المركز الثالث، وفلسطين فى المركز الرابع، وألمانيا فى المركز الخامس، والهند فى المركز السادس.

أقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي أحمد لطفي، والمستشار عمرو حسين نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحادين العربي والأفريقي، ومجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب، واللواء سامح محمود نائب الرئيس، والمهندس طه فتحى أمين صندوق والأعضاء محمد حسين وحنان السيد وشريف يسرى واحمد سالم وعماد إبراهيم وهشام محمد، ومدير البطولة الدكتور حازم العروبى والاعلامى أشرف محمود.

وتعتبر هذه النسخة من البطولة الـ35 وشارك فيها 13 دولة، على رأسها تونس وليبيا والمغرب والسعودية والعراق والكويت وفرنسا والهند وبولندا وألمانيا وفلسطين، وبأكثر من 140 لاعبا ولاعبة.

وحافظ المنتخب المصرى على العلامة الكاملة فى الألقاب العالمية بالمنافسات، وقاد المنتخب الوطنى لهذا الإنجاز الكابتن علي جمعة المدير الفني ورضوى الشرقاوي المدرب العام وأسماء عبد العال مدرب وأحمد المجبري مدرب وإداري المنتخب سارة نشأت.

من جانبه أبدى النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة، سعادته البالغة بعد نجاح البطولة وإشادة الوفود المشاركة بالتنظيم، مؤكدا أن أهمية هذه البطولة، خاصة أنها عكست صورة مصر الحقيقية للعالم.

كما وجه النائب أحمد الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي بعد الحضور، مؤكدا أن بطولة العالم جاءت بعد دعم منقطع النظير من قيادات الدولة، للظهور بشكل رائع في هذا الحدث التاريخي المرتقب، في إطار استكمال سلسلة النجاحات التي تحققت مؤخراً.