انطلاق معسكر منتخب مصر 10 نوفمبر استعدادا لمباراتى كاب فيردى وبتسوانا

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن ظهر يوم 10 نوفمبر الجاري، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر من الشهر الجاري.

يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة معسكر شهر نوفمبر، عقب مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز، استعدادًا لمباراتي كاب فيردي وبتسوانا المقرر لهما يومي 15 و19 نوفمبر من الشهر الجاري.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر الإعلان عن قائمة أسماء المنتخب من أجل الاطمئنان على سلامة وجاهزية اللاعبين المختارين للمعسكر إلى جانب منح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة للتألق في الدوري تمهيدًا لاختيارهم للمعسكر.

ويدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، انطلاق معسكر الفراعنة المقبل 10 نوفمبر استعدادا لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا فى الجولتين الأخيرتين من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الأمم 2025 بالمغرب.

ويستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة نظيره الرأس الأخضر خلال شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة بوتسوانا، حيث ستقام المواجهتان خلال الفترة من 11 لـ 19 نوفمبر، فى الجولتين الخامسة والسادسة على التوالى.

‏‎وضمن منتخب مصر الصعود بعد الفوز على موريتانيا بالعلامة الكاملة بعد 4 جولات، إذ يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة بفارق النقاط قبل انتهاء دور المجموعات بجولتين.