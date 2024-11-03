شكرا لقرائتكم خبر عن سبب غياب عمرو السولية عن مران الأهلى فى بداية التحضير لمواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

غاب عمرو السولية لاعب الأهلي عن المشاركة في تدريبات اللاعبين البدلاء الذين أدوا تدريبات بدنية على ملعب مختار التتش مساء اليوم الأحد في بداية التحضير لمباراة زد يوم الخميس المقبل بالجولة الثانية من عمر الدوري.

وغاب السولية بسبب شكواه من الإصابة بكدمة في الركبة خلال مشاركته بديلا في مباراة سيراميكا أمس السبت، حيث فضّل الجهاز الفني إراحته خشية من تفاقم الإصابة.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا ‏لمباراة زد المقرر لها يوم 7 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية لمنافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد الجهاز الفني محاضرة مطولة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في ‏كافة الجوانب الفنية والخططية.‏

وعقب المحاضرة خاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا أمس في مباراة سيراميكا ‏تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين ‏فقرات المران كاملة والتي اشتملت على جزء بدني وتدريبات الكرة.‏

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس تدريبات الثلاثي مصطفى شوبير وحمزة علاء ‏ومصطفى مخلوف.‏

كان الأهلي قد افتتح مشواره في منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2024-2025 ‏بالفوز على سيراميكا كليوباترا بخمسة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس ‏على استاد السلام.‏