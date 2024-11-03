شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصابى الزمالك قبل مواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الزمالك ثانى مبارياته ببطولة الدورى، أمام سموحة فى المباراة التى تقام بوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب.

ويدخل الزمالك اللقاء غائبا عن صفوفه عدد من لاعبين للإصابة، هم كل من: أحمد مصطفى زيزو، محمد حمدى ، محمد عبد الشافى، أحمد حمدى، محمود حمدى الونش.

ويعانى زيزو من مزق فى العضلة الخلفية، محمد حمدى من جزع بالرباط الخارجى للركبة، بينما يجرى تأهيل أحمد حمدى من جراحة الرباط الصليبي التى أبعدته عن الملاعب الفترة الأخيرة

وفيما يخص محمد عبد الشافى فيخضع لبرنامج تأهيلي ويخوض المرحلة الأخيرة من التأهيل، وفيما يتعلق بالونش فأصبح جاهزا طبيا، بينما يرفض جوميز المدير الفنى المجازفة باللاعب تجنبا لتكرار الإصابة مرة أخرى.

يذكر أن ناصر ماهر أصبح جاهزا طبيا للمشاركة في المباراة المقبلة، والتى كانت إجهادا فى العضلة الضامة.