شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو خالد بيبو.. موهبة يراهن عليها ميكالى فى بناء الجيل الذهبى لمنتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراهن البرازيلي روجيريو ميكالي على عدد من المواهب الصاعدة في بناء جيل جديد يحمل تطلعات وآمال منتخب الشباب في تصفيات أمم أفريقيا ثم البطولة نفسها وتصفيات كأس العالم والبطولة نفسها، وأيضا الطريق الصعب إلى الأولمبياد.

ومن ضمن المواهب التي فرضت نفسها في الفترة الأخيرة عمرو خالد بيبو، الذى يخوض تجربة احترافية، في نادي آراو السويسري، لمدة موسم ونصف الموسم على سبيل الإعارة، بدأت في الشتاء الماضي وتستمر حتى الصيف المقبل.



ويحق لنادي آراو السويسري شراء عمرو خالد بيبو، بصفة نهائية من النادي الأهلي، وفقًا للعقد المبرم بين الطرفين.



عمرو خالد بيبو، هو نجل خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، ويلعب في فريق الشباب بالنادي الأهلي مواليد 2005، ويشغل مركز الجناح الأيمن، وهو معار لشباب آراو السويسري.



وسبق أن انضم عمرو خالد بيبو، إلى منتخب الشباب مواليد 2005، تحت قيادة وائل رياض شيتوس المدير الفني للمنتخب قبل تعيين ميكالي لهذا المنتخب.



وأصبح عمرو خالد بيبو، هو ثالث لاعب مصري ينضم إلى نادي آراو السويسري الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، بعد عبد الستار صبري عام 1999، ومحمد جودة عام 2002.



ويترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي وصول اللاعبين المحترفين خلال الإيام المقبلة وهم: سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وعمرو خالد بيبو لاعب آراو السويسري، بعد وصول وانتظام عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي.



وحرص البرازيلى ميكالى على تحفيز اللاعبين وتحذيرهم فى الوقت نفسه، وذلك فى ثالث أيام المعسكر المفتوح الذى يؤدي فيه المنتخب تدريباته بملعب مشروع الهدف بمدينة أكتوبر، فى إطار تحضيراته المشاركة فى دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة.



وحفز ميكالى اللاعبين من خلال الإشادة بهم وبسرعة استجابتهم لتعليماته وتوجيهاته وقدرتهم على تنفيذها بشكل جيد، بينما حذرهم من الثقة الزائدة أو التباطؤ فى تنفيذ الجمل الفنية والخططية التى يتم التدريب عليها لما لها من أهمية فى طبيعة المرحلة القادمة التى تشهد أول تحد لهذا الجيل.



ويخوض منتخب الشباب دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.



وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا حتى الآن كلا من: عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس المرمي .. ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن ومحمد زعلوك عمر فتحي عموري وكاباكا وعمر خضر المحترف فى أستون فيلا الإنجليزي.