شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس الاعتماد على ميشالاك أمام سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:15 م

يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك الاعتماد على البولندى كونراد ميشالاك خلال مباراة الفريق المقبلة أمام سموحة فى الجولة الثانية من بطولة الدورى.

ومن المقرر أن يتم الاعتماد على ميشالاك بديلا لأحمد مصطفى زيزو الذى يعانى من مزق فى العضلة الخلفية ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين.

وطالب جوميز ميشالاك بالتركيز فى الفترة المقبلة وإثبات جدارته بارتداء قميص القلعة البيضاء، مؤكداً أنه سيمنحه الفرصة في مباريات الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لمسابقة الدورى، وكان الأبيض قد فاز على البنك الأهلي بالجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.