شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يصحح أخطاء لاعبى الأهلى فى مباراة سيراميكا قبل مواجهة زد والان مع تفاصيل الخبر

يحرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا أمس، في بداية التحضير لمباراته القادمة أمام زد يوم الخميس المقبل في الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويرغب كولر في تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون خاصة الحالة الذهنية للاعبين والتمركز داخل الملعب والمساحات الموجودة بين خطوطه ويحاول استغلالها المنافسين في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي.

ويبحث كولر تحسن أداء الأهلي وعدم تكرار ما حدث في أحدث الشوط الثاني من مباراة سيراميكا، في ظل رغبته في تصحيح المسار ومعالجة كل الأخطاء الفنية التي وقع فيها اللاعبون منذ بداية الموسم الجاري.

وبدأ جهاز الأهلى التجهيز لمواجهة زد أف سى، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا، دفاعاً وهجوماً، استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.