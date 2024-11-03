شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد عودة زيزو للمشاركة مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سموحة بالجولة الثانية من بطولة الدورى، والمقرر لها الجمعة المقبل، وتأكد غياب أحمد مصطفى زيزو عن المباراة، بسبب الإصابة التى يعانى منها فى العضلة الخلفية.

من المقرر أن يعود زيزو إلى تدريبات الفريق بعد 15 يوما ما لم تزد، وذلك بعد الأشعة والفحوصات الطبية التى خضع لها والتى أثبتت إصابته بمزق فى العضلة الخلفية.

وتعرض زيزو للإصابة خلال مباراة الفريق الماضية أمام البنك الاهلى بالجولة الأولى من بطولة الدورى، والتى انتهت بفوز الأبيض 3 / 2.

ويلتقى الزمالك مع سموحة يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.