ماراثون نيويورك: فوز مفاجىء للهولندي ناغي والكينية تشيبكيروي

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : خالف الهولندي أبدي ناغي والكينية شيلا تشيبكيروي التوقعات بفوزهما بماراثون نيويورك عند الرجال والسيدات الأحد، وهو أول انتصار كبير في مسيرتهيما.

وسجل ناغي (35 عاما) وقتا 2:7:39 ساعتين متقدما على ثلاثة فائزين سابقين في نيويورك هم الكينيان إيفانز تشيبيت، بطل عام 2022 (2:07:45 س.) وألبرت كورير المتوّج عام 2021 (2:08:00 س.) والبطل الأولمبي في باريس الاثيوبي تاميرات تولا (2:08:12 س.).

وحقق ناغي، صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2021 خلف إليود كيبتشوغي، انتصاره الكبير الأول بعدما كان حلّ ثالثا في نيويورك عام 2022.

قال العداء الصومالي الاصل "شعرت أني بحالة جيدة للغاية، وكنت في غاية التركيز. كانت الألعاب الأولمبية صعبة للغاية بالنسبة لي (الانسحاب من باريس) وخيبة أمل كبيرة".

وتابع "قليل من الناس آمنوا بي لكني كنت أعلم أنني قادر على تحقيق أشياء عظيمة، كان هذا هو الماراثون الخاص بي اليوم (الأحد)".

من ناحيتها، تغلبت تشيبكيروي (33 عاما) التي سجلت 2:24:35 ساعتين بفارق 14 ثانية في تسارع نهائي على مواطنتها هيلين أوبيري (2:24.49 س.)، الفائزة في نيويورك عام 2023 والحاصلة على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس الصيف الماضي.

قالت تشيبكيروي لقناة "إي أس بي أن" بعد فوزها "كانت التمارين التي خضعت لها جيدة، وأنا سعيدة للغاية، لقد تعمقت في نفسي في الميل الأخير وهو أمر صعب للغاية، ودفعت إلى أقصى الحدود".

واحتلت تشيبكيروي المركز السادس في ماراثون لندن في الربيع بعد تألقها العام الماضي في برلين بوصولها ثانية (2:17.49 س).