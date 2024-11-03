شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتعافى من إصابة الركبة وينتظم فى تدريبات الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

شهد مران الأهلي اليوم الأحد مشاركة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر بشكل طبيعي بعدما تعافى من الإصابة في الركبة التي تسببت في استبعاده من قائمة مباراة سيراميكا أمس السبت في الجولة الافتتاحية من مسابقة الدوري المصري.

وتعافى كهربا من إصابة الركبة وشارك في مران الأحد بشكل طبيعي في بداية التحضير لمباراة زد يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري.

ووضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لياسر إبراهيم مدافع الفريق، بسبب معاناته من ألم فى الحوض اشتكى منه خلال مباراة العين الإماراتى، والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الأولى للدوري، ويسعى جهاز المارد الأحمر لتجهيزه للعودة لقيادة خط دفاع الأهلى فى مباراة زد إف سى.

من جهته أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء السبت باستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري والتى فاز بها المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين.

وبدأ جهاز الأهلى التجهيز لمواجهة زد اف سى، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا، دفاعاً وهجوماً، استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.