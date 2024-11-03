شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يخضع لفحص طبى لتحديد موقفه من مباراة سيراميكا والإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع سعد سمير ، مدافع فريق سيراميكا ، لفحص طبى اليوم لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى، المقرر لها السبت المقبل باستاد المقاولون العرب، فى الجولة الثانية من المسابقة.

وتعرض سعد سمير للإصابة فى نهاية مواجهة فريقه أمام الأهلى فى أنكل القدم، فى المباراة التى دخلها بديلا فى الشوط الثانى بدلا من رجب نبيل.

ويجرى سعد سمير فحصا طبيا لتحديد موقفه من مواجهة الإسماعيلى المقبلة، قبل مران الفريق الأول لمواجهة الجولة الثانية فى بطولة الدورى المصرى.

وخسر فريق سيراميكا أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل اثنين، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد السلام الدولى فى الجولة الاولى من البطولة.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثانية من دورى nile المقرر لها السبت المقبل، على استاد المقاولون العرب.