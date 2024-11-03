شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمود: مجلس الزمالك صرف مستحقات اللاعبين.. وجوميز سر النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد محمود، لاعب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب نجح فى صرف جميع مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضى، مشيرًا إلى أن المجلس يبذل قصارى جهده من أجل توفير كافة سبل الراحة للفريق.

وأضاف أحمد محمود، فى تصريحاته لبرنامج "أخبارنا" الذى يقدمه الإعلامى أحمد حازم عبر شاشة قناة الزمالك، أن البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق يمتاز بالتعامل بطريقة احترافية مع جميع اللاعبين، وهو السبب فى خلقف روح عالية بين جميع اللاعبين.

ووجه أحمد محمود، العائد من الإعارة فى صفوف الجونة، الشكر لجمهور الزمالك على مساندته طوال الفترة الماضية، مؤكدًا إنهم الدافع الكبير للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.