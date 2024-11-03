شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يضع برنامجا تأهيليا لتجهيز ياسر إبراهيم لمواجهة زد إف سي والان مع تفاصيل الخبر

وضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لياسر إبراهيم مدافع الفريق، بسبب معاناته من ألم فى الحوض اشتكى منه خلال مباراة العين الإماراتى، والتى فاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

وغاب ياسر إبراهيم عن مباراة الأهلى وسيراميكا فى الجولة الأولى للدوري، ويسعى جهاز المارد الأحمر لتجهيزه للعودة لقيادة خط دفاع الأهلى فى مباراة زد إف سى.

من جهته أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء السبت باستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري والتى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين.

وبدأ جهاز الأهلى التجهيز لمواجهة زد اف سى، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا، دفاعاً وهجوماً، استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.