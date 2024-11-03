شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يصحح أخطاء لاعبى سيراميكا بعد خماسية الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه أمام الأهلى فى افتتاح مشواره فى بطولة الدورى، والتى خسر خلالها بخمسة أهداف مقابل هدف.

ووقع لاعبو سيراميكا فى أخطاء كثيرة خلال مباراة الأهلى أدت إلى هزيمة الفريق بخماسية، وكانت أبرزها إهدار الفرص السهلة أمام مرمى محمد الشناوى، وطالب الرمادى لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم وضوروة إنهائها بشكل صحيح.

كما حذر الرمادى المدافعين من ترك المساحات أمام مهاجمى المنافسين، وعمل على تعديل وقوف المدافعين بشكل صحيح فى الملعب حتى لا يتعرض الفريق لهجمات تتسبب فى أهداف كما حدث أمام الأهلى.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة الثانية من دورى nile المقرر لها السبت المقبل، على استاد المقاولون العرب.

جدير بالذكر أن سيراميكا تلقى هزيمة كبيرة أمام الأهلى بخمسة أهداف مقابل اثنين، فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت على استاد السلام الدولى.