شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المرشحين لانتخابات اتحاد المصارعة بعد غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

أغلق منذ قليل باب الترشح لانتخابات اتحاد المصارعة، والذى تم فتحه الأسبوع الماضى، حيث تقام انتخابات الجمعية العمومية 30 نوفمبر الجاري، ووفقا للائحة الاتحاد فيتكون المجلس من رئيس ونائب وأمين صندوق بالإضافة إلى سكرتير و 5 أعضاء.

وجاءت قائمة المرشحين لانتخابات اتحاد المصارعة كالتالي:

على مقعد الرئيس: هانى علام وسعيد صلاح، وفى مقعد النائب 4 مرشحين هم يحيى زكريا، محمد مصطفي، محمد محمود، محمود المتبولي، وعلى مقعد السكرتير 3 مرشحين محمود السيد، هشام عبد القادر ، وإبراهيم عادل مصطفى.

وفى مقعد أمين الصندوق 4 مرشحين هم أحمد راشد، نبيل الشوربجي، أحمد عمارة، محمود ادم بينما ترشح على مقعد العضوية 15 مرشحا جاءوا كالتالى:

شريف عقل، مصطفي عماشة،سيد جمعه، وائل الشيبي، احمد شوقى، محمد عبد العزيز، إسلام الطيب، نرمين رفيق، أمير الغتمى، عبد الرحمن رفاعى،محمد السبع، محمد بدوى، أحمد جبر، محمود عكاشة، بالإضافة إلى أشرف حافظ.