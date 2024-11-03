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برفقة أخواته.. دونجا يوجه رسالة مؤثرة إلى والده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

وجه نبيل عماد دونجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة مؤثرة إلى والده.

ونشر دونجا عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور تجمعه مع أخواته علي قبر والده:"اللهم ارحم من عز علي فراقه، يارب إن أبي أغلى من فقدت ارحمه برحمتك واجمعني به يارب العالمين".

والجديد بالذكر أن اتحاد الكرة المصري فرض عقوبة على ثلاثي الزمالك وهم نبيل عماد دونجا، مصطفى شلبي وعبدالواحد السيد على هامش أزمة مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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