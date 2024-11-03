شكرا لقرائتكم خبر عن على شكل أهرامات.. شاهد كؤوس بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية والان مع تفاصيل الخبر

كشف الاتحاد الأفريقي للرماية عن الكؤوس المخصصة لأصحاب المراكز الأولى في بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية، التي استضافتها مصر على مدار الأسبوع الماضي بالميادين الأولمبية لنادي الصيد المصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وشهدت البطولة استضافة 300 رامٍ ورامية من 19 دولة، خلال البطولة، بخلاف كأس أفريقيا العاشرة، وبطولة الجائزة الكبري، التي أقيمت على هامش بطولة العالم للرماية على الأطباق المروحية، وشهدت منافسات قوية للغاية.



كؤوس الرماية



جوائز بطولة الرماية



جوائز الرماية

وشهدت الجوائز وجود كؤوس على شكل أهرامات لتوزيعها على الفائزين.

تقام المنافسات النهائية للبطولة اليوم، وسيتم تسليم كؤوس بطولة العالم، بحضور رسمي كبير يتقدمه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيد جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية، واللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، مع رؤساء الوفد الحاضرة وعدد كبير من مسؤولي الاتحاد الدولي للرماية.