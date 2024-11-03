شكرا لقرائتكم خبر عن مرام محمد بطلة المصارعة النسائية تجري عملية جراحية ناجحة فى الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت مرام محمد، لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية وبطلة أفريقيا، عملية جراحية ناجحة في الركبة. وتعود مرام محمد إلى التدريبات بعد شهر من إجراء العملية.

وحققت مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية الميدالية البرونزية في وزن 65 كجم، ببطولة العالم تحت 17 سنة والتي استضفتها العاصمة الأردنية عمان في شهر أغسطس الماضي .

ونجحت مرام محمد حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة “10-0“.