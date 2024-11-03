شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غيابه عن خماسية سيراميكا.. أشرف داري خارج قائمة الأهلي أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المغربى أشرف داري، مدافع الأهلى، الغياب عن فريقه فى مباراة زد إف سى المقبلة بالدوري بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى، وتسببت إصابة أشرف داري في إثارة حالة من الجدل على مدار الساعات الماضية، بعدما خرج اللاعب من قائمة مباراة سيراميكا، خاصة أن اللاعب عانى من لعنة الإصابات المُتتالية التى حرمته من التواجد مع الفريق طوال الفترة الماضية منذ انتقاله للقلعة الحمراء الصيف الجارى قادماً من نادي بريست الفرنسي لمدة 4 مواسم.

وشارك أشرف داري لعدة دقائق فى مباراة العين الإماراتي بكأس إنتر كونتننتال التي أقيمت مساء الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة، وفاز فيها الأهلي بثلاثية نظيفة ليحصد المارد الأحمر لقب بطل القارات الثلاث أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي.

وفي اليوم التالي لمباراة العين، تعرض أشرف داري لإصابة جديدة خلال مران الفريق الذي أُقيم مساء الأربعاء الماضي، حيث اشتكى من آلام في كاحل القدم حرمته من التواجد في قائمة الأهلي لمباراة سيراميكا.

وقال مصدر في الأهلي، إن إصابة أشرف داري ليست خطيرة بالشكل الذي صوّره البعض عبر وسائل الإعلام والسويشيال ميديا، مُشيراً إلى أن اللاعب يحتاج راحة تامة من التدريبات لمدة أسبوع، بعدها يخوض برنامجا تأهيليا لمدة تتراوح بين أسبوع إلى عشرة أيام.

وأضاف المصدر، بعد انتهاء البرنامج التأهيلي سيخضع اللاعب المغربي لفحص طبي وسيكون وقتها قادراً على المشاركة فى التدريبات بشكل قوى، حال عدم شكواه من آلام.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء السبت باستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري والتى فاز بها المارد الاحمر بخماسية مقابل هدفين.

وبدأ جهاز الأهلى التجهيز لمواجهة زد اف سى، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا، دفاعاً وهجوماً، استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.