شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤمن جوميز من العروض الخارجية بعقد جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوى مجلس إدارة نادى الزمالك ، برئاسة حسين لبيب، تأمين البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الكروى الأول من العروض الخارجية التي أصبح يتلقاها بشكل مستمر في ظل الأداء المميز الذى يقدمه مع الفريق الأبيض.

ويرغب مسئولو الزمالك فى عقد جلسة مع جوميز ووكيله في أقرب فرصة لفتح ملف تجديد تعاقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، حيث تم التعاقد معه لمدة موسم ونصف، حيث تم الإعلان عن توليه المهمة في 2 فبراير 2024.

ومن المنتظر أن يتم عرض التجديد على جوميز لمدة موسمين إضافيين مع تعديل قيمة راتبه، ووضع بعض الامتيازات الجديدة لضمان استمراره مع الفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.