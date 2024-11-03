شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات اتحاد الكرة.. نظام الترشح وموعد تقديم الأوراق والان مع تفاصيل الخبر

أيام قليلة ويبدأ سباق انتخابات اتحاد الكرة، حيث يتقدم المرشحون بأوراقهم فى العاشر من نوفمبر الجاري ويستمر لمدة 30 يوما، بعده تجرى الانتخابات لمجلس جديد يقود مسيرة الكرة المصرية.

وأعلن مجلس إدارة الجبلاية الحالي بشكل رسمي فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر الجاري، على أن تجري الانتخابات يوم 10 ديسمبر المقبل.

وينص نظام الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة، وفقا للائحة النظام الأساسي، على عدم الترشح بشكل فردي، وسيكون الترشح بنظام القائمة الموحدة.

ولم تعلن أي قائمة الترشح أو تكشف عن أسمائها بشكل رسمي، ومن المتوقع الإعلان عن التحركات الرسمية والكشف عن أسماء كل قائمة بالكامل خلال الأيام المقبلة، خاصة أن باب الترشح سيفتح الأحد المقبل.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كلا من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس، والأعضاء حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرفاعي.