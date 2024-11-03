شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح المعسكر التدريبي لحكام VAR باستخدام أجهزة الكاف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

افتتح إبراهيم نورالدين ، المدير الفني للجنة الحكام الرئيسية، المعسكر التدريبي لحكام الدوري الممتاز لتقنية الفيديو اليوم بأحد فنادق مدينه نصر، ويتخلله ورشة عمل لجميع الحكام المصريين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكره القدم والمستخرج لهم رخص استخدام تقنية الفيديو.

وقال إبراهيم نورالدين، إن المعسكر التدريبي هدفه تصحيح الأخطاء وتوحيد المعايير الفنية والإدارية، ورفع المستوى العام للحكام، ما يعود على تحقيق العدالة بين جميع الأندية، ويشهد الظهور الأول للدولي سيد مراد مسؤول ملف الفيديو الجديد بعد تعيينه خلفا لمجدى رزق.

ووجه نور الدين الشكر الي الاتحاد المصري لكرة القدم للموافقة علي مخاطبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم علي أستخدام أجهزة تقنية الفيديو.



ابراهيم نور الدين



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