شكرا لقرائتكم خبر عن نجل مدرب حراس الأهلي الأسبق يحتفل بزفافه الليله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل أحمد طارق سليمان، حارس مرمى فريق بروكسي الذى يلعب فى دورى المحترفين، ونجل طارق سليمان مدرب حراس الأهلي والمنتخب الأولمبي السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي، بزفافة اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور عدد من الشخصيات الرياضة ورموز الكرة.

ولعب الحارس الشاب، صاحب الـ23 عاما، الموسم الماضي لفريق الداخلية معارا من مصر المقاصة، قبل أن يختار اللعب لفريق روكسي هذا الموسم.

ويعد أحمد طارق سليمان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث قدم مستويات متميزة وقتها، وتم تصعيده للفريق الأول عدة مواسم ونال إشادة العديد من المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بحثا عن فرصة المشاركة بشكل منتظم، حيث يتواجد حاليا في فريق بروكسي الذي ينافس في دوري المحترفين.