شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُشيد بالمساهمات التهديفية لـ طاهر محمد طاهر خلال 7 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 12:09 م

أشاد الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ طاهر محمد طاهر لاعب الفريق بعد تألقه اللافت للنظر خلال الفترة الأخيرة مع الفريق، حيث نشرت حسابات الأهلي الرسمية صورًا لـ طاهر محمد طاهر خلال مشاركاته الأخيرة مع الفريق.

وعلّقت منصات الأهلي، على الصور، قائلة:

6 هو عدد المساهمات التهديفية للاعبنا طاهر محمد طاهر في 7 مباريات

4 أهداف

2 تمريرات حاسمة

الاهلي يشيد بتألق طاهر

من ناحية أخرى ، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة وأن الإتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.