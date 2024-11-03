شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدعم يوسف أيمن ضد غضب الجماهير بعد خماسة الأهلي أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

آثار المستوى المتواضع الذي ظهر به يوسف أيمن مدافع الأهلي ، خلال مباراة سيراميكا أمس في الدوري، حالة من الغضب وردود الأفعال السلبية ضد اللاعب الذي انتقل للأهلي الصيف الجاري قادماً من الدحيل القطري لمدة موسم على سبيل الإعارة.

مستوى يوسف أيمن المتواضع أمام سيراميكا تسبب في توجيه سهام النقد ضده من غالبية جمهور الأهلي، خاصة أن مارسيل كولر المدير الفني اضطر لاستبدال اللاعب بين شوطي مباراة سيراميكا التي فاز فيها الأهلي 5-2 ودفع بـ خالد عبد الفتاح بدلاً منه.

من جانبه، حاول مارسيل كولر امتصاص حالة الغضب والحزن التي انتابت اللاعب بسبب مستواه السيئ وهجوم الجماهير عليه، وأكد له أن ما حدث فى مباراة الأمس قد يحدث لأي لاعب غاب عنه التوفيق في مباراة أو أكثر.

وطلب كولر من يوسف أيمن التماسك والتحلّي بالثقة من أجل تقديم مستوى جيد الفترة المقبلة لأن الفرصة ستأتي له مرة أخرى وعليه أن يتمسك بها.

ويرى المدير الفني أن مستوى يوسف أيمن المتواضع في مباراة سيراميكا بالجولة الأولى للدوري أمس ربما يعود إلى توابع الإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة الزمالك يوم 24 أكتوبر الماضي بالسوبر المصري التي فاز فيها الأهلي بركلات الترجيح.

وتعرض يوسف أيمن لإصابة بارتجاج خفيف في الرأس في السوبر المصري وهو ما أبعده عن قائمة الأهلي لمباراة العين الإماراتي بكأس إنتر كونتيننتال وفقاً لبروتوكول العلاج الخاص بالفيفا.

وتحدث مارسيل كولر عن استبدال يوسف أيمن بين شوطي مباراة سيراميكا ، قائلاً: يوسف أيمن لم يتدرب معنا بقوة في الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة بارتجاج في الرأس، وكذلك خالد عبد الفتاح لم يتدرب بشكل كاف معنا لذا بدأنا بيوسف، ولكن لياقته البدنية والذهنية لم تساعده أن يستكمل المباراة لذا فضلت استبداله والدفع بخالد عبد الفتاح".

من ناحية أخرى، بدأ النادي الأهلي الترتيب للمواجهة المرتقبة المقرر لها يوم 14 ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة أمام الفائز من باتشوكا المكسيكي وبطل ليبرتادوس في نصف نهائي كأس الإنتركونتننتال.

ويقوم مسئولو القلعة الحمراء حالياً بالتجهيز لهذه الرحلة التي سيتحمّل الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تكاليفها بالكامل من سفر وإقامة وتذاكر طيران وغيرها من ترتيبات الرحلة.

وفتح مسئولو الأهلي خط إتصالات مُباشر مع الفيفا لمعرفة كافة تفاصيل المباراة والرحلة خاصة أن الاتحاد الدولي أكد أنه سيقوم بتنظيم "ورشة عمل" للفرق المشاركة في البطولة بالدوحة من أجل شرح بعض الترتيبات ولوائح البطولة التي تُقام لأول مرة تحت إشراف فيفا.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.