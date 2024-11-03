شكرا لقرائتكم خبر عن مصر بالمراكز الأولى فى بطولة مصر الدولية المفتوحة للدارتس بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت منافسات بطولة مصر المفتوحة لرياضة الدارتس رجال وسيدات وناشئين فى يومها الأول عن فوز اللاعب المصري عابد صالح من مصر بالمركز الثاني، كما فاز اللاعب السويدي فليكس توريان بالمركز الأول.

وفازت اللاعبتان المصريتان مريم حمدي بالمركز الأول ومريم أشرف بالمركز الثاني، كما انتهت منافسات الرجال والسيدات حتي الدور قبل النهائي، حيث يتم لعب النهائي اليوم بين ماكينج سارة وويني أسوجا والاثنان من أوغندا.

ويتنافس في الدور النهائي رجال اللاعب فيلكس أورينت من السويد ضد اللاعب ألن ابيابي من الفلبين كما ينافس في بطولة مصر الدولية للماسترز وتختم البطولة غدا والتي تستمر يومين .

من جانبه قال آريون أبي، رئيس الأتحاد الأوغندي لرياضة الدارتس ، هذه ليست المرة الأولي التي أزور فيها مصر بل قمت بزيارتها مرة سابقة لكن هذه المرة للمشاركة في بطولتي الدارتس الأفريقية ومصر المفتوحة , وأثني علي تنظيم البطولة ومهارة اللاعبين المصريين والأفارقة والأسيويين.

وأشاد "أبي" بجمال مدينة السلام شرم الشيخ وحسن تنظيمها ومن المقرر أن يقوم بزيارتها مرة أخرى برفقة أسرته وأصدقائه.

وأوضح أن رياضة الدارتس من الرياضات سريعة الانتشار والتوسع خاصة في الاتحادات العربية والأفريقية وطالب بضرورة انضمام الدول الأفريقية التي لم تسنح لها الفرصة بالانضمام إلى الاتحاد الأفريقي لضمان انتشار هذه الرياضة الذهنية في كل قارة أفريقيا وهذه تعد خطوة أساسية لانتشار اللعبة وضم أعضاء ولاعبين جدد للاتحاد الأفريقي خاصة وأن اللاعبين الأفارقة تميزوا كثيرًا في هذه اللعبة لدرجة الإجادة وبينهم مستويات لا تختلف عن مستويات اللاعبين الأوروبيين والعرب.

أكد "أبي" أن شرم الشيخ مدينة ذات طابع خاص وجديرية باستضافة كل البطولات الرياضية كما ان إعاشة اللاعبين بها مناسبة وخلال السنوات الاخيرة بعد أعمال التطوير التي لحقت بمدينة شرم الشيخ زادت من جمالها وروعتها وبالطبع سأنقل الي اصدقائي واسرتي كل ماشاهدته في شرم الشيخ لأدعوهم بطرق مباشرة وغير مباشرة لزيارتها خاصة ان الفريق الاوغندي التقط مئات الصور لعرضها علي الاقارب فور عودتهم كما دعا الشعب المصري بزيارة اوغندا خاصة انها تتميزات بمناظر طبيعية ومحميات طبيعية بالغة الجمال.

وأضاف "أبي" أن مصر بما تحوي من مقومات وخبرات رياضية عديدة قادرة علي استضافة كأس العالم للدارتس لذلك يدعم الاتحاد الأوغندي للدارتس ملف مصر الذي من المفترض تقديمة العام المقبل لتنظيم بطولة العالم للدارتس عام 2027 بمدينة شرم الشيخ.