شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة للاعبى الزمالك الأساسيين على هامش ودية الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الزمالك ، الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة البنك الأهلي الأخيرة بالدوري، تدريبات استشفائية وتأهيلية قبل ودية الأبيض أمام الشمس، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل فى مسابقة الدوري الممتاز.

وأدت هذه المجموعة التدريبات الاستشفائية تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال لتجهيزهم بدنياً للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب فى الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشمس الودية، المقرر صباح اليوم على ملعب النادي.

ويضم تشكيل الزمالك فى ودية الشمس كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح– أحمد رفاعي – جيفرسون كوستا – أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".