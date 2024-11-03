شكرا لقرائتكم خبر عن شلبي ودونجا يقودان تشكيل الزمالك فى ودية الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة الشمس الودية، المقرر لها بعد قليل، على ملعب النادي، في إطار الاستعداد للقاء سموحة المقبل في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد فى تشكيل الزمالك للمباراة الودية الثنائي نبيل عماد دونجا ومصطفي شلبي بعد غيابهما عن مباراة البنك الأهلي فى افتتاح الدوري بسبب أزمة السوبر المحلي.

ويضم التشكيل كلاً من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع : أحمد فتوح– أحمد رفاعي – جيفرسون كوستا – أحمد محمود .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – محمود عبد الرازق "شيكابالا".