شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تشجيع جماهير الأهلى فى لقاء العين الأعظم فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن تشجيع جماهير الأهلى فى مواجهة العين الإماراتى فى كأس الإنتركونتيننتال هو التشجيع الاعظم فى تاريخ مصر، من حيث المساندة الجماهيرية، وليس الحضور فقط.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن إشادته بجماهير الأهلى على مستوى المساندة، بعيداً عن أن يؤخذ الأمر أهلى وزمالك.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي البطولة بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة مساء الثلاثاء الماضي بإستاد القاهرة وحصد لقب بطل القارات الثلاثة آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

وحقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رصيده بمسابقة الدوري في رحلة الدفاع عن درع الدوري المتوج به في آخر نسختين، فيما توقف رصيد سيراميكا بدون نقاط.