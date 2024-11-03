شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يبحث عن بدائل زيزو فى الزمالك قبل مواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

يبحث البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفنى للزمالك، عن بديل أحمد مصطفى زيزو خلال المباريات المقبلة، بعدما كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى بنادى الزمالك، إصابته بمزق من الدرجة الأولى بالعضلة الخلفية وحاجته لفترة راحة لمدة أسبوعين قبل العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

ومن المقرر أن يعقد جوميز جلسة مع معاونيه لبحث بديل زيزو قبل مواجهة سموحة فى المباراة المقبلة للأبيض بالدورى فى الجولة الثانية من عمر المسابقة الجمعة المقبل.

زيزو يغيب عن 3 مباريات مع الزمالك والمنتخب بسبب الإصابة كالتالى:

مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري يوم 8 نوفمبر

مباراة مصر أمام كاب فيردي في تصفيات أمم أفريقيا 2025 يوم 15 نوفمبر

مباراة مصر أمام بوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا 2025 يوم 19 نوفمبر

وفاز الزمالك على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.