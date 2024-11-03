شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يواجه منية النصر ودياً اليوم استعداداً لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، في الثالثة عصر اليوم الأحد، نظيره منية النصر وديا باستاد الإسماعيلية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وحرص الجهاز الفني للإسماعيلى، بقيادة حمد إبراهيم، على خوض هذه المباراة، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة، بالإضافة إلى منح فرصة المشاركة للاعبين الذين تم استبعادهم من مباراة غزل المحلة.

واستهل الإسماعيلي مشواره في مسابقة الدوري، بالتعادل بدون أهداف مع غزل المحلة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، على استاد الإسماعيلية.

وتحدث حمد إبراهيم، المدير الفني للاسماعيلي عن التعادل مع غزل المحلة، وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب المباراة: "الحمد لله على كل حال لكن أكثر شيء أحزني اليوم هو عودة الجماهير لمنازلهم بالتعادل وخسارة نقطتين"، وأضاف: "أشكر الجماهير على دعمهم للاعبين في مباراة المحلة والتسرع في إنهاء الهجمات سر التعادل".

وتابع حمد إبراهيم: "سنعمل على معالجة التسرع في إنهاء الهجمات لتجنب هذا الأمر خلال المباريات المقبلة"، وأردف: "تركيزنا حاليا على مباراة سيراميكا وسنعمل على تجهيز اللاعبين بالشكل المطلوب لهذا اللقاء المهم"، وأتم: "جميع مباريات الدوري صعبة لكن نمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، بالإضافة إلى اسم نادينا الكبير وجماهيرنا لذلك لا نخشى أي فريق".