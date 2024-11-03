شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: تغييرات كولر غيرت شكل الأهلى أمام سيراميكا.. وهدف الشحات عالمي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن تغييرات السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فى مواجهة سيراميكا بانطلاقة مشوار الأحمر بالدورى، خاصة بين شوطى المباراة، غيّرت شكل الفريق الأحمر بشكل كبير.

وقال شوبير، فى برنامجه "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن حسين الشحات أحرز هدفا عالميا فى مرمى سيراميكا، والذى بدأ المباراة بشكل قوى قبل أن ينقلب اللقاء بـ تغييرات كولر لصالح الأهلى.

وحقق فريق الأهلي الفوز على سيراميكا بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد السلام ضمن منافسات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز حصد الأهلي أول ثلاث نقاط في رصيده بمسابقة الدوري في رحلة الدفاع عن درع الدوري المتوج به في آخر نسختين، فيما توقف رصيد سيراميكا بدون نقاط.