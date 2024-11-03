شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يترقب وصول المحترفين استعدادا لتصفيات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب ، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي ، وصول اللاعبين المحترفين خلال الأيام المقبلة وهم: سليم طلب لاعب هيرتا برلين الألماني، وعمرو خالد بيبو لاعب آراو السويسري، بعد وصول وانتظام عمر خضر لاعب أستون فيلا الإنجليزي.

وحرص البرازيلى ميكالى على تحفيز اللاعبين وتحذيرهم فى الوقت نفسه وذلك فى ثالث أيام المعسكر المفتوح الذى يؤدي فيه المنتخب تدريباته بملعب مشروع الهدف بمدينة أكتوبر، فى إطار تحضيراته المشاركة فى دورة شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة.

وحفز ميكالى اللاعبين من خلال الإشادة بهم وبسرعة استجابتهم لتعليماته وتوجيهاته وقدرتهم على تنفيذها بشكل جيد بينما حذرهم من الثقة الزائدة أو التباطؤ فى تنفيذ الجمل الفنية والخططية التى يتم التدريب عليها لما لها من أهمية فى طبيعة المرحلة القادمة التى تشهد أول تحد لهذا الجيل.

ويخوض منتخب الشباب دورة شمال أفريقيا فى الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا.

وضمت قائمة اللاعبين الذين تدربوا حتى الآن كلا من، عبد المنعم تامر وأحمد وهب وحازم جمال ومحمد المنشاوي فى حراس المرمي .. ومحمد إبراهيم ومحمد سمير ومهاب سامي ومحمود لبيب وعبد الله بوستانجي وأحمد عابدين وزياد خالد ومعتز محمد وأحمد وحيد ومحمد السيد وفارس خالد ومروان محمود ومهند محمد ومحمد عبد الله وأحمد شرف وحسام حسن و محمد زعلوك عمر فتحي عموري وكاباكا وعمر خضر المحترف فى استون فيلا الانجليزي.