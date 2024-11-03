شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحسم مصير بيرسي تاو فى جلسة خاصة مع كولر والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي ، خلال الأيام المقبلة، جلسة خاصة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق لحسم ملف التجديد للجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق، والذى ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ويرغب الأهلي فى حسم مصيره فى ظل رغبة البعض داخل القلعة الحمراء بعدم تجديد عقد اللاعب الجنوب أفريقي.

وقال مصدر في الأهلي، إن النية داخل النادى تتجه لعدم تجديد عقد بيرسي تاو لعدة أسباب، في مقدمتها ارتفاع سن اللاعب (31 عاماً)، بجانب ارتفاع قيمة عقده حيث يتقاضى مليون دولار سنوياً، بجانب تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى دخول اللاعب فى أكثر من أزمة مؤخراً مع الجهاز الفني نتيجة عدم مشاركته بشكل مُنتظم فى المباريات.

ويأمل مسئولو الأهلي حسم مستقبل بيرسي تاو خلال جلسة كولر المتوقع عقدها خلال توقف الدوري المقبل بسبب الأجندة الدولية في نوفمبر الجاري، ويبحث مسئولو النادي مع المدرب السويسري مصير اللاعبين الذين اقتربت عقودهم من الانتهاء، ومنهم بيرسي تاو الذي يبدو أن الموسم الجاري سيكون الأخير له بقميص القلعة الحمراء بعدما انتقل إليها صيف 2021.