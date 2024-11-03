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اتحاد الطائرة يعتمد أوراق جميع المرشحين للانتخابات.. اعرف القائمة كاملة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأحد، 03 نوفمبر 2024 09:45 ص

اعتمد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة ، برئاسة ياسر قمر، أسماء جميع المرشحين فى الانتخابات المقبلة المقرر لها 6 ديسمبر المقبل لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة 4 سنوات مقبلة، وذلك بعد مراجعة جميع أوراق المتقدمين للانتخابات.

وتقدم على مقعد الرئيس كل من: ياسر قمر الرئيس الحالي للاتحاد وعمرو مخلوف أمين الصندوق الحالي للاتحاد وعايدة إسماعيل عضو مجلس إدارة الاتحاد وشريف الشمرلي مدرب المنتخب الأسبق.

وعلى منصب نائب الرئيس تقدم كل من: أحمد عبد الدايم ومحمد صادق وخالد أبو زينة ومنصور محمدي وهناء حمزة.

وفي منصب أمين الصندوق تقدم كل من: عبد المعطي منصور ومنى عبد الكريم وطارق فريد ويوسف حسن.

أما الأعضاء فتقدم بالترشح كل من: وائل قنديل وشوكت صابر ومحمود الفقي ومرفت حسني و محمود رؤوف وأيمن عبد الرحيم و حسين السرجاني و حاتم شعلان و هويدا شبل و محمد فرج و حمدي نور الدين و إنجي الشامي و أيمن طه و مصطفى المنيري و أحمد كمال و رضا الغزالي و على عبد  السلام و عطا مرزوق و أيمن كامل و جيهان فؤاد ونوران المغاوري وطلعت الطوبشي و أشرف درويش.


مرشحين الطائرة

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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