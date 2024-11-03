شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوصل لاتفاق مع أوفى إيجاريا لضمه بفرمان جوميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا، لاعب ليفربول ورينجز السابق، للتعاقد معه خلال الفترة الحالية، خاصة أنه لاعب حر وغير مقيد فى أي نادٍ، ما يمنح الزمالك الحق فى التعاقد معه، شرط أن يكون هناك مكان فارغ فى القائمة ليتم قيده.

ورحب أوفى إيجاريا بعودة مفاوضات الزمالك معه، خاصة أنه لم ينتقل لأى فريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، وبعدما كان اللاعب على مقربة من الانتقال لصفوف القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي، تم صرف النظر عن إتمام التعاقد معه بسبب عدم اقتناع المسئولين بمستواه، وبعد خسارة الفريق لقب كاس السوبر المصري، تحدث البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني مع الإدارة حول رغبته في التعاقد مع إيجاريا، ليتم فتح باب المفاوضات معه مرة أخرى وهو ما رحب به اللاعب.

ونجح مسئولو الزمالك في التوصل لاتفاق مع أوفى إيجاريا حول مدة التعاقد وقيمته المادية، ليصبح الأمر متوقفًا على توقيع العقود، والتي ستكون عن طريق الإيميل قبل حضور اللاعب إلى القاهرة مرة أخرى، بالإضافة إلى إيجاد مكان له في قائمة الفريق، والمتوقفة على فسخ التعاقد مع البنينى سامسون أكينيولا.