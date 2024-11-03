شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يمنح الإسماعيلي مهلة إضافية لحل أزمة مستحقات نادى النجوم والان مع تفاصيل الخبر

منح مجلس إدارة اتحاد الكرة النادي الإسماعيلي مهلة إضافية لحل أزمة المستحقات المتأخرة لنادي النجوم، والخاصة باللاعب إبراهيم حسن، خاصة أن الإسماعيلي لم يقدم للجبلاية حتى الآن ما يفيد بحل هذه الأزمة أو تسوية الديون.

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن النادى الإسماعيلى لم يتسلم رخصة المشاركة فى الدورى الجديد حتى الآن، بسبب شكوى النجوم ضده، وعدم تسوية المستحقات، وتم منحه مهلة إضافية ليتمكن من المشاركة في الدوري لحين حل الأزمة.

من ناحية أخرى، تسلم لجنة الانضباط، خلال ساعات، العقوبات الخاصة بجميع الشكاوى الخاصة باللجنة وإرسالها لمجلس إدارة اتحاد الكرة من أجل إعلانها وإخطار الأندية بها.

وكانت الأندية قد طالبت، خلال الاجتماع الذى عقد بمشروع الهدف بالسادس من أكتوبر، بضرورة سرعة حسم لجنة الانضباط والتظلمات في الشكاوي المقدمة، كما طالبت الأندية بوضع فترة زمنية للجنة الانضباط بالفصل في الشكاوى المقدمة لهم.