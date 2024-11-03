شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات نارية فى افتتاح الجولة الخامسة بدورى المحترفين.. السكة وطنطا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى المحترفين في الثانية والنصف مساء اليوم الأحد، بـ5 مواجهات قوية، بين كهرباء الإسماعيلية مع وادى دجلة، وى مع منتخب السويس، السكة الحديد مع طنطا، أبو قير للأسمدة مع لافيينا، القناة مع المنصورة، على أن تستكمل يوم الاثنين بـ5 مواجهات أخرى.

ويستضيف فريق السكة الحديد صاحب المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى المحترفين برصيد 4 نقاط، فريق طنطا صاحب المركز قبل الأخير نقطة واحدة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف مدرب السكة لاستعادة سكة الانتصارات واستغلال عامل الأرض في حصد النقاط الثلاثة، فيما يأمل محمد حليم مدرب طنطا في العودة بالنقاط الثلاثة وتحقيق الفوز الأول لأبناء السيد البدوى.

ويحل فريق وادى دجلة صاحب المركز الثانى برصيد 10 نقاط، ضيفا ثقيلا على فريق كهرباء الإسماعيلية صاحب المركز السابع برصيد 7 نقاط، ويسعى محمد الشيخ لاستغلال الحالة المعنوية العالية للاعبى دجلة في العودة بالنقاط الثلاثة والانفراد بصدارة ترتيب دورى المحترفين ولو مؤقتا في انتظار مباراة المقاولون غدا، في حين طالب ياسر الكنانى مدرب الكهرباء لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز متسلحا بالأرض والجمهور.

ويستقبل فريق وى صاحب المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط، فريق منتخب السويس صاحب المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، ويأمل عمرو أنور مدرب وى في استعادة سكة الانتصارات وتحقيق الفوز الثانى له هذا الموسم، فيما يسعى أحمد عبد المقصود مدرب منتخب السويس في مواصلة إعادة الفريق للطريق الصحيح والعودة بالنقاط الثلاثة.

ويحل فريق لافيينا صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، صيفا ثقيلا على فريق أبو قير للأسمدة صاحب المركز السادس برصيد 7 نقاط، ويسعى أحمد صلاح مدرب لافيينا في استعادة طريق الانتصارات بعد السقوط في الجولة الماضية وطالب لاعبيه بالعودة بنقاط المباراة، في المقابل طالب محمد عطية مدرب أبو قير للأسمدة لاعبيه باستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز.

ويستضيف فريق القناة صاحب المركز الخامس برصيد 5 نقاط، فريق المنصورة صاحب المركز الأخير بدون نقاط، وحذر أحمد العجوز مدرب القناة لاعبيه من انتفاضة لاعبى المنصورة وطالبهم باقتناص الثلاث نقاط، في المقابل يسعى أيمن المزين مدرب المنصورة لتحقيق أول النقاط هذا الموسم والفوز الأول للمنصورة بعد الخسارة 4 مباريات متتالية.