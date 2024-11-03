شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة جديدة على ركبة محمد هاني فى الأهلى.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يجري محمد هاني الظهير الأيمن للنادى الأهلى أشعة جديدة على ركبته للوقوف على تطورات تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بجزع في الرباط الصليبي الخلفي خلال مباراة السوبر الأفريقي، ومن المقرر أن ينزع اللاعب الركبة الصناعية بعد 3 أسابيع، والتى اضطر للاستعانة بها عقب الإصابة.

ويسابق محمد هاني الزمن فى تنفيذ برنامجه التأهيلي من أجل تقليص فترة ابتعاده عن الملاعب والعودة سريعًا للمشاركة مع زملائه في المباريات، وفي ضوء الأشعة التي سوف ‏يتم إجراؤها حينذاك والاطمئنان على حالة الرباط الصليبي الخلفي، يتحدد موعد ‏المرحلة الثانية من التأهيل، وأكد الجهاز الطبي للأهلي ارتياحه لخطوات العلاج التي تسير بخطى مميزة، خاصة ‏أن محمد هاني يستجيب لكافة توجيهات الطبيب بأعلى درجة.