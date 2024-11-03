شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكثف مفاوضاته مع سامسون لفسخ تعاقده بالتراضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو الزمالك المفاوضات في الساعات الحالية مع البنينى سامسون أكينيولا مهاجم الفريق من أجل التوصل لاتفاق لفسخ تعاقده بالتراضي، مع تقسيط باقي مستحقاته المالية المتأخرة، حيث ترغب إدارة القلعة البيضاء فى فسخ عقد اللاعب بالتراضى ليصبح أمامه فرصة قيد لاعب حر فى القائمة وهو الإنجليزي ذى الأصول النيجيرية أوفى إيجاريا، والذى تم التوصل معه لاتفاق على ضمه.

ومازال سامسون أكينولا يرفض الرحيل عن الفريق وتقسيط مستحقاته المتأخرة لدى النادى، وذلك بعد إعلان البرتغالي جوميز المدير الفني عدم الحاجة إلى جهود اللاعب خلال الفترة المقبلة، واستقر مسئولو نادى الزمالك على تجميد سامسون أكينيولا، ومنح الأولوية في قيادة هجومه إلى الرباعي سيف الجزيري وناصر منسي وعمر فرج وحسام أشرف في المباريات الرسمية المقبلة.

ورغم غلق باب الانتقالات الصيفية يوم 25 أكتوبر الجارى، إلا أن إدارة الزمالك مازالت متمسكة بفسخ تعاقد اللاعب بالتراضى، والعمل على تقسيط مستحقاته المالية، حتى تتمكن الإدارة من التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى انتقالات يناير المقبل.