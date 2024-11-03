شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة سيراميكا ويستعد لمواجهة زد إف سي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى ، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، صفحة مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء السبت باستاد السلام في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري

وبدأ جهاز الأهلى التجهيز لمواجهة زد، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا، دفاعاً وهجوماً، استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.