شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق صفحة سيراميكا ويستعد لمواجهة زد إف سي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحى الشافعى - لبنى عبد اللهالأحد، 03 نوفمبر 2024 06:00 ص
وبدأ جهاز الأهلى التجهيز لمواجهة زد، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري، ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة سيراميكا، دفاعاً وهجوماً، استعداداً لمواجهة زد ضمن خطة الحفاظ على لقب الدوري المصري.
وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.
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