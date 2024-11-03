شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة سموحة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، الأحد، استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دورى "nile".

وكان الجهاز الفني للزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات أمس السبت بعد الفوز على البنك الأهلي في الجولة الأولى.

وحدد الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، برنامج تأهيل خاصا للثنائى نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي لتجهيزهما خلال الأيام الحالية، قبل مواجهة سموحة في الدورى، والمقرر لها الجمعة المقبل.

ويرغب جوميز في تجهيز دونجا وشلبي بعد ابتعادهما عن التدريبات طوال الفترة الماضية بسبب أزمة احتجازهما فى الإمارات، وحدد الجهاز الفني برنامج تأهيلى للثنائى استعدادًا لعودتهما للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ، منح اللاعبين راحة من التدريبات السبت، بعد الفوز على البنك الأهلي في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً للقاء سموحة، المقرر له الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غالياً على البنك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت باستاد السلام في إطار الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط له في البطولة.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز ، المدير الفني لفريق الزمالك، اللاعبين بضرورة غلق صفحة البنك الأهلي في الجولة الأولى من أجل التركيز والاستعداد بشكل قوي لمواجهة الفريق السكندري، مشدداً عليهم بضرورة التعلم من الأخطاء من أجل عدم تكراراها في اللقاء.