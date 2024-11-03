شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة حرس الحدود فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ فريق الاتحاد السكندري بقيادة القبرصى بابا فاسيليو اليوم، الأحد، الاستعداد لمواجهة حرس الحدود والمقرر لها الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري.

ومنح بابا فاسيليو لاعبى الاتحاد السكندري راحة من التدريبات أمس، السبت، عقب الفوز على فاركو بهدف دون رد فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري، وهو فوز يحمل أول 3 نقاط لزعيم الثغر في أول مباراة رسمية لنيكوديموس بابافسيليو المدير الفني الجديد.

أحرز النيجيري إيمانويل أبيه مهاجم فريق الاتحاد السكندرى هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 66 من عمر اللقاء بعد الانفراد بحارس مرمى فريق فاركو وتسديدها بالشباك.

حصد محمود متولى مدافع فريق الاتحاد السكندرى جائزة رجل مباراة فريقه أمام فاركو عقب اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وذلك بعد مساهمته في حصد الفريق السكندرى الفوز وتحقيق الثلاث نقاط.