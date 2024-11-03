شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. أول ظهور لـ عماد متعب "ملك الدقائق القاتلة" بقميص الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 03 نوفمبر 2024 04:00 ص

في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر 2003 ، أزاح الأهلى الستار عن نجمه عماد متعب بعدما شارك لأول مرة مع الفريق الأحمر فى عهد البرتغالى تونى أوليفييرا، حيث شارك الناشئ متعب لأول مرة كبديل فى مباراة بلدية المحلة، وأصيب بقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراته الأولى تحت قيادة مانويل جوزيه أمام غزل المحلة فى نفس الموسم.

وانضم متعب لناشئى الأهلى عام "1996" قادما من نادى بلبيس الرياضى ، وسجل متعب أول أهدافه مع الأهلى فى شباك أسمنت السويس، كما نال القناص لقب هداف الدورى موسم 2004-2005 برصيد 15 هدفا

اشتهر عماد متعب بأهدافه الحاسمة في الدقائق الأخيرة ليلقب بـ"ملك الـ+90" إلا أن اللاعب لديه بصمات لا تنساها أبدا جماهير الأهلي.

لعب عماد متعب بقميص الأهلي 320 مباراة بمختلف المسابقات أحرز 124 هدفا بواقع (75 بالدوري المصري و19 بكأس مصر و28 في البطولات الإفريقية و2 بكأس العالم للأندية).

تأهل النادي الأهلي عام 2005 إلى كأس العالم للأندية كأول فريق مصري يتواجد بالبطولة ، أحرز عماد متعب هدف الأهلي الوحيد بالبطولة ليكون هدفا تاريخيا لا ينسى كأول أهداف الفرق المصرية في كأس العالم للأندية.

أحرز متعب واحدا من أفضل أهدافه عبر التاريخ في شباك الاتحاد الليبي بإياب الدور التمهيدي الثاني لدوري الأبطال على استاد القاهرة.

استغل متعب هوايته المفضلة في تسجيل الأهداف في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة سيوري سبورت الايفواري بالكونفدرالية بتحويل عرضية وليد سليمان إلى الشباك برأسية ناجحة في الدقيقة 96 والأخيرة من عمر المباراة لتنفجر المدرجات بفرحة جماهير الأهلي بالتتويج باللقب للمرة الأولى في التاريخ.