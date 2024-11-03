شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. حفل ختام بطولة العالم على الأطباق المروحية للرماية والان مع تفاصيل الخبر

يقام مساء اليوم، الأحد، حفل ختام بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية2024، والتى تستضيفها مصر بالميادين الأوليمبية لنادى الصيد المصرى بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت منافسات بطولة العالم الـ34 للرماية على الأطباق المروحية «فيتاسك»، قد انطلقت الجمعة، مع تقدم أبطال مصر في تحقيق مراكز عالمية، وتستمر لثلاثة أيام 1و2و3 نوفمبر الحالى ، وسيتم تحديد مسابقة مباراة الأمم خلال أيام المنافسة مع اللجنة المنظمة.

ويشارك في البطولة 300 رام ورامية من 19 دولة وهم: "البرتغال، فرنسا، أمريكا، بلجيكا، إيطاليا، المكسيك، إنجلترا، الأرجنتين، اليابان، جمهورية التشيك، إسبانيا، سوريا، ليبيا، ارمنيا، الإمارات، الكويت، السعودية، لبنان، مصر الدولة المستضيفة.

وتشهد الفعليات حضور رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ FITASC ، السيد جون فرانسوا، رئيس الاتحاد الدولي للرماية على الأطباق المروحية FITASC، والسيد بيرو دوناتو السكرتير العام ونائب رئيس الاتحاد الدولي للرماية والسيد اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، ورؤساء وفود الدول المشاركة، ورؤساء الاتحادات وبعض الشخصيات العامة.

جدير بالذكر أن بطولة العالم الـ34 للرماية علي الأطباق المروحية، وكأس أفريقيا العاشر، وبطولة الجائزة الكبري تقام خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2024.