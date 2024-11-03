الامارات | «الكلباوي».. «شرقاوي» بالوراثة منذ 40 عاماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مشجع فريق الشارقة ماجد سلطان الرئيسي الملقب بـ«الكلباوي»، من أصحاب الهمم، أنه يشجع فريق الشارقة ويؤازره في المدرجات منذ نحو 40 عاماً، وشهد زمن الجيل الذهبي لـ«الملك»، مشيراً إلى أن والده كبير مشجعي منتخب الإمارات في كأس العالم «إيطاليا 1990»، وكان يحلم بمرافقته في إيطاليا، لكن ظروف المرض والدراسة حرمته تحقيق حلمه، آملاً أن يتمكن الأبيض من بلوغ المونديال مجدداً في 2026، حتى يتسنى له رفع علم الإمارات في مدرجات «كندا والمكسيك والولايات المتحدة» مستضيفة الحدث.

وقال ماجد الرئيسي لـ«الإمارات اليوم»: «أنا شرقاوي حتى النخاع، أتواجد في المدرجات خلف الفريق منذ الثمانينات، إذ لم أكن في السابق من أصحاب الهمم، ولكني تعرضت لحادث منذ أربع سنوات، وحدثت لي إعاقة حركية، ورغم ذلك لم أتأخر عن الفريق في أي مباراة سواء داخل الشارقة أو خارجها».

وأضاف: «دائماً على تواصل مع الجمهور ودعمه من أجل مؤازرة الفريق في المدرجات، كما نشجع دائماً أولياء الأمور على السماح لأولادهم بالحضور لتشجيع الفريق في المدرجات لخلق جيل يعشق الرياضة، ويعرف قيمتها وتأثيرها في كرة القدم ومختلف الألعاب».

وعن مشوار الشارقة ورأيه في تذبذب المستوى في بعض الأوقات على مدار التاريخ، قال: «الشارقة تصدر كرة القدم الإماراتية خلال الفترة من 1973 وحتى التسعينات، ولكن من الطبيعي أن يحدث تذبذب في المستوى وغياب مواهب وتطوير كبير في كرة القدم، ولكن هذا لا يعني أن الفريق ابتعد تماماً بل على العكس عاد سريعاً، والآن هو في قلب المنافسة مع مجلس الإدارة الجديد برئاسة خالد المدفع، وأتوقع أن ينجح في الحصول على بطولة خلال الموسم الحالي، بعد هذا المستوى المميز الذي يقدمه محلياً وآسيوياً».

وتحدث ماجد الرئيسي عن المنتخب و«جيل 1990» والصعود التاريخي إلى المونديال، قائلاً: «تمنيت أن أكون موجوداً في كأس العالم بإيطاليا، ولكن ظروف المرض والدراسة أبعدتني عن التواجد مع والدي، حيث رفع والدي علم الإمارات على المدرجات في مونديال إيطاليا 1990، وبعد 34 عاماً أصبح أملي كبيراً في رؤية المنتخب يتأهل لكأس العالم من جديد مع الجيل الحالي، في ظل الدعم الكبير وتجنيس اللاعبين الذي سيساعد المنتخب كثيراً، وأتمنى أن يتم توفير كل أنواع الدعم للمنتخب للوصول إلى هذا الهدف».

ماجد الرئيسي:

• تعرضت لحادث منذ أربع سنوات تسبب في إعاقتي حركياً، ورغم ذلك لم أتأخر عن مؤازرة «الملك» في أي مباراة.

• الشارقة في قلب المنافسة محلياً وآسيوياً.. أتوقع أن ينجح في الحصول على بطولة خلال الموسم الحالي.

لمشاهدة فيديو «الكلباوي».. «شرقاوي» بالوراثة،

